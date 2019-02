A prefeitura de Brumadinho distribuiu hoje (1º) as doações recebidas após a tragédia do rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, ocorrida há uma semana, que deixou 115 mortos, segundo os dados mais recentes. O material foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e voluntários na Praça de Esportes da cidade. Até […]

Agência Brasil