01 de Junho de 2018 – Ed. 1652

Conjunto tecnológico foi desenvolvido pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Paranacidade. São ferramentas como o Paraná Interativo, que disponibiliza dados sobre todos os municípios e ajuda tomadas de decisão sobre investimentos, e o sistema que acompanha e monitora as obras. Leia a materia completa

A governadora Cida Borghetti assinou neste sábado (02) a autorização para a publicação do edital de licitação de um viaduto no cruzamento da Avenida Costa e Silva com a BR-277, na chegada da cidade. O orçamento é de R$ 20 milhões e prazo de execução de 12 meses. Leia a materia completa