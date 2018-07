A marca foi registrada pelo Devolutômetro, painel inaugurado há quase um ano, em Curitiba, e inclui créditos e prêmios em dinheiro disponibilizados a contribuintes e instituições sem fins lucrativos de todo o Estado. Já são quase 2,2 milhões de consumidores e 1.182 entidades cadastradas no programa. Leia a materia completa

Governadora Cida Borghetti inaugurou a estrutura própria da nova divisão, que foi criada por decreto, em 5 de maio. Unidade é da Polícia Civil do Paraná e integrada pela Polícia Militar, Receita Estadual e Controladoria do Estado. Já há atividades em andamento. Cida disse que o Paraná registra um grande avanço. “Não vamos tolerar desvio […]

Com presença em 80 países, o grupo chinês estuda instalar uma unidade em Castro, nos Campos Gerais, e vai receber orientações da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD) para a inclusão do projeto no programa de incentivos Paraná Competitivo. Leia a materia completa