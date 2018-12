Saída de dólares do país supera entrada em US$ 6,6 bilhões em novembro O saldo de entrada e saída de dólares do país ficou negativo em novembro. As saídas superaram as entradas em US$ 6,614 bilhões, informou hoje (5) o Banco Central (BC). O resultado negativo veio do fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) que […] Kelly Oliveira – Repórter da Agência Brasil

Preços de commodities têm queda de 2,43% em novembro Os preços das commodities, produtos primários com cotação internacional, caiu em novembro. O Índice de Commodities Brasil (IC-Br), calculado mensalmente pelo Banco Central (BC), apresentou queda de 2,43% na comparação com setembro deste ano. Em 12 meses, o índice registrou alta de 12,72% e no acumulado do ano, de 13,72%. O IC-Br é calculado com […] Kelly Oliveira – Repórter da Agência Brasil