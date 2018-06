Diagnóstico feito pela Paraná Desenvolvimento, junto com a prefeitura e empresários locais, foi apresentado em reunião com a governadora Cida Borghetti nesta sexta-feira (8). Após o levantamento, próximo passo é traçar estratégias para promover o município junto a empreendedores. Leia a materia completa

Decreto de criação do curso foi assinado pela governadora Cida Borghetti nesta sexta-feira (08). As aulas começam em 2019 e serão oferecidas 40 vagas. Cida também assinou as ordens de serviço para obras de reparos em sete escolas de cinco nos municípios da região.