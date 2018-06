O Governo do Estado investe R$ 32 milhões na modernização de um trecho de 6,2 quilômetros entre o Contorno Norte de Curitiba e a Rua Orlando Ceccon, em Colombo, na Região Metropolitana da capital. As obras foram interrompidas por questões judiciais. Leia a materia completa

(ATUALIZADO) - Governadora assinou decreto que transfere de 12 para 27 de junho o pagamento do imposto. Medida foi formalizada durante reunião com as principais entidades do setor produtivo do Paraná. A medida atende os contribuintes afetados, como empresas que tiveram prejuízos e queda no faturamento. Leia a materia completa