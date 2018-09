12 de Setembro de 2018 – Ed. 1724

Policiais federais cumprem hoje (13) dez mandados de prisão preventiva contra acusados de participar de quadrilha especializada em roubos a bancos com o uso de explosivos, no litoral sul do Estado do Rio. Sete mandados da Operação Crepitus estão sendo cumpridos em Angra dos Reis, no sul do estado, com o apoio das Forças Armadas. […]

Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil