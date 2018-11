O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse hoje (13) que a segurança pública do estado do Rio de Janeiro terá uma gestão estratégica, ousada e integrada. “O nosso foco será em uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos da segurança. É com essa visão do todo que assumimos […]

Cristina Indio do Brasil – Repórter da Agência Brasil