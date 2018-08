A Eletrobras apresentou lucro líquido de R$ 2,83 bilhões no segundo trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, o desempenho ficou em R$ 344 milhões. O resultado do balanço foi divulgado nesta terça-feira (14) pela pela companhia. De acordo com a empresa, a receita bruta gerencial teve crescimento de 4%, passando de R$ […]

Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil