No Fórum Empresarial Metrópole Norte, realizado em Maringá, a governadora Cida Borghetti ressaltou a importância da organização das regiões para o crescimento ordenado do Estado. O encontro debate o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da Metrópole Paraná Norte, das áreas metropolitanas de Londrina, Maringá e Apucarana. Leia a materia completa

Pedido deferidos e indeferidos referem-se à fase de análise técnica e de mérito do Programa Estadual de Incentivo à Cultura. Os proponentes que tiveram seus recursos indeferidos têm até as 23h59 do dia 22 de junho para entrar com recursos em 2ª instância. Leia a materia completa