Depois de cinco dias de busca, a Polícia Ambiental do Distrito Federal conseguiu capturar a cobra desaparecida em um prédio residencial do bairro de Águas Claras, em Brasília. A serpente - uma jiboia arco-íris - foi pega no térreo de um prédio na noite de ontem (15) depois de ser encurralada pelo morador que viu […]

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocou uma reunião do comitê internacional para definir se o surto de ebola identificado na República Democrática do Congo configura emergência em saúde pública de interesse internacional. A previsão é que o grupo se reúna amanhã (17) para a tomada de decisão. Em agosto, […]

O trabalho de recomposição do telhado do velódromo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi danificado por forte um vendaval no último fim de semana, deve durar entre 15 e 20 dias. A previsão é do presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico (Aglo), Paulo Márcio Dias Mello. Segundo ele, […]

Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil