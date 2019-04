O secretário estaduual da Educação, Renato Feder, diz que graças ao trabalho coletivo feito até aqui vários projetos importantes para a Educação do Paraná saíram do papel, com destaque para a Prova Paraná. Leia a materia completa

Acordos em inovação, ciência e tecnologia para ampliar a inovação; o desenvolvimento do app Paraná Serviços, junto com a Secretaria da Família, Justiça e Trabalho, e a expansão do app 190, da Polícia Militar, foram algumas das principais ações da companhia no começo da gestão. Leia a materia completa