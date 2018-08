O cantor e compositor Jorge Aragão, de 69 anos, foi submetido hoje (17) a um cateterismo, seguido de angioplastia no hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com o boletim médico, “a intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências. Jorge Aragão encontra-se estável e deverá permanecer em observação até este sábado (18), quando a […]

Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil