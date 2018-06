Governadora Cida Borghetti recebe representantes dos servidores estaduais Em reunião no Palácio Iguaçu, a governadora recebeu demandas das diversas categorias do funcionalismo e informou que pediu a técnicos da Secretaria da Fazenda um estudo para avaliar o impacto de um reajuste salarial do funcionalismo nas contas do Estado. Leia a materia completa

Hospital de Campo Largo será reativado e vai atender pelo SUS A governadora Cida Borghetti autorizou a reabertura da unidade central do Hospital do Rocio, que estava desativada desde 2014, e agora passa a receber recursos do Governo do Estado para atender a população pelo SUS. O hospital reabilitará 25 leitos de UTI para pacientes do Sistema Público de Saúde. Leia a materia completa