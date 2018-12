Uma operação para apurar irregularidades na compra e fornecimento de medicamentos, custeados com dinheiro público, em três prefeituras do estado de Pernambuco, foi deflagrada hoje (19) pela Polícia Federal (PF), com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e Receita Federal. De acordo com a CGU, o inquérito, instaurado a partir dos resultados de fiscalização […]

Aécio Amado - Repórter da Agência Brasil