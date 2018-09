Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) advertiram as autoridades mundiais para que acelerem o processo de inclusão de ações concretas relativas aos direitos dos povos indígenas na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A estimativa é de que um terço dos 370 milhões de indígenas viva em situação de extrema pobreza no planeta. O […]

O apostador que acertar sozinho o prêmio principal do concurso 2.080 da Mega-Sena poderá colocar em sua conta bancária o prêmio de R$ 17 milhões. O sorteio, que será feito nesta quinta-feira, faz parte da Mega Semana do Apostador, que já teve uma extração especial na última terça-feira (18), mas sem ganhador, com o prêmio […]

Agência Brasil