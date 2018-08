20 de Agosto de 2018 – Ed.1708

Artista fluminense, Carlos Alberto Sobral é referência quando se trata do design brasileiro de bijoux e objetos decorativos. Com peças multicoloridas que fazem referência ao Pop Art e artistas como Polock e Kandinsky, suas criações fizeram sucesso primeiro no exterior e depois conquistaram o Brasil. Sobre essa experiência internacional, Sobral avalia: “Eu tenho a ousadia, […]

Já se passaram mais de 18 anos que as imagens de aves com o corpo coberto por óleo rodaram o mundo e chamaram a atenção para um desastre ambiental de grandes proporções na Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Na época, quem viu as imagens da devastação das áreas afetadas, dificilmente poderia […]

Léo Rodrigues - Repórter da Agência Brasil