Justiça restabelece pagamento de pedágio na Linha Amarela no Rio A Justiça restabeleceu, em caráter liminar, nesta sexta-feira (21), a cobrança de pedágio em um sentido da Linha Amarela, que havia sido suspensa na quinta-feira (20) em decreto do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A medida judicial beneficia a concessionária da via expressa, a empresa Lamsa. No decreto, Crivella alegou cobranças a mais realizadas em […] Vladimir Platonow - Repórter da Agência Brasil

Conselho da Petrobras elege Castello Branco como presidente da estatal O Conselho de Administração da Petrobras elegeu em reunião o economista Roberto Castello Branco para o cargo de presidente da companhia a partir do dia 1º de janeiro de 2019 e o nomeou como conselheiro de Administração a partir do primeiro dia do ano que vem até a próxima Assembleia Geral de Acionistas, segundo informações […] Cristina Indio do Brasil – Repórter da Agência Brasil