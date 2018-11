Confiança do empresário industrial é a mais alta em oito anos O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou 63,2 pontos em novembro de 2018, o maior valor para o índice desde setembro de 2010, quando registrou 63,3 pontos. Os dados foram divulgados hoje (22) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Com a alta de 9,5 pontos registrada em novembro na comparação com outubro, o […] Agência Brasil

Nissan demite empresário franco-brasileiro acusado de corrupção O empresário franco-brasileiro Carlos Ghosn, preso no Japão por suposta irregularidade na informação sobre lucros, foi demitido hoje do comando da Nissan. O conselho da montadora aprovou por unanimidade sua demissão. Além de Ghosn, também foi exonerado o assessor da Nissan Greg Kelly, preso no Japão por envolvimento nas irregularidades do ex-chefe. A decisão só […] Agência Brasil*