No programa deste domingo (26), a Orquestra apresenta Concerto para Harmônica e Orquestra, de Villa-Lobos, com participação do gaitista José Staneck; e a Sinfonia Número 10, de Shostakovitch. Leia a materia completa

Recurso a fundo perdido foi confirmado pelo governador Ratinho Junior na abertura do Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, que acontece em Cascavel. Ele ressaltou a importância do papel dos municípios no atendimento à população. Leia a materia completa