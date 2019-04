Participam das atividades quase 300 crianças da rede municipal de 12 comunidades do entorno das áreas de influência direta dos Portos de Paranaguá e Antonina. Com aulas e atividades lúdicas, o objetivo é conscientizar os alunos sobre o respeito e a colaboração ao meio ambiente. Leia a materia completa

Em parceria inédita com a Rede de Proteção Animal da capital, força-tarefa aperta o cerco contra abusos a animais domésticos e silvestres. Apreensões foram feitas no primeiro trimestre do ano. Leia a materia completa