O Gabinete de Intervenção Federal (GIF) divulgou hoje (26) a lista de equipamentos que estão sendo comprados para equipar os órgãos de segurança do estado do Rio de Janeiro. Entre as aquisições estão armas, munição e veículos. O gabinete informou que 70 processos administrativos estão abertos para as licitações. Com valor aproximado de R$ 550 […]

Mário Toledo – Repórter da Agência Brasil