Queermuseu recebe 14 mil pessoas em dez dias e supera expectativas Dez dias depois da inauguração na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Rio de Janeiro, a exposição "Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira" superou as previsões de público ao receber 14 mil visitantes desde 18 de agosto. Segundo o diretor da EAV, Fabio Szwarcwald, o total de visitantes pode chegar a […] Vinícius Lisboa - Repórter da Agência Brasil

Êxodo venezuelano é tema de reunião de emergência em Lima Autoridades do Peru, Equador, da Bolívia e Colômbia, que integram o Comitê Andino de Autoridades de Migração (CAAM), reúnem-se nesta quarta-feira (29) em Lima, para discutir alternativas envolvendo o fluxo migratório de venezuelanos para a região. De acordo com a Andina, agência pública de notícias do Peru, o objetivo da reunião é “harmonizar os procedimentos […] Agência Brasil*