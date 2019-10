2º Feira do Mei de Alvorada do Sul venha prestigiar os Micros Empreendedores e conhecer seus produtos e serviços.

A Feira será no dia 13/10 das 8h as 14 h no Lago dos Patos.

No dia 15/10 as 19h teremos a oficina de vendas digitais.

Evento gratuito. Inscrições: (43) 31571038

Fonte: https://www.facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br