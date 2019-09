Alvobike Solidária MTB em Alvorada do Sul

Acontece em Alvorada do Sul a primeira edição do Alvobike Solidária, no dia 13 de outubro de 2019. O horário de realização das provas será das 06:00 às 13:00. Serão 3 categorias: Light com percurso de 15km, Sport com 30km e Pro com percurso de 50km, e será realizado na Avenida Beira Lago, um dos mais belos cartões postais do município. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço: https://www.sympla.com.br/1-alvobike-solidaria-mtb__626542 O evento é uma realização da Apae de Alvorada do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal e Pebaláticos Bike.

Fonte: https://www.facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br/