Alvorada do Sul doa mudas de árvores

Uma parceria com o IAT – Instituto Água e Terra (Antigo IAP – Instituto Ambiental do Paraná), irá proporcionar a doação de 1.000 mudas de árvores nativas para o reflorestamento de áreas degradadas no Município de Alvorada do Sul. A ação fez parte da Semana da Arvore, comemorada no início de setembro.

Caso haja interesse de qualquer morador em reflorestar uma determinada área, a Secretaria do Meio Ambiente está à disposição para auxiliar na aquisição de mudas através do IAT. Segundo o Secretário do Meio Ambiente, Ever Dugolin, “queremos agradecer a equipe do IAT, através da Regional de Londrina, que se colocou à disposição de nosso município nesta parceria. Alvorada do Sul é a capital das águas doces do norte do Paraná e, nada melhor que o plantio de árvores para proteger as nascentes e continuarmos sendo este município rico em biodiversidade, águas e com uma natureza exuberante, que atrai turistas de toda região e do Paraná”, completou.