Alvorada do Sul inicia movimento para realização de Feira do Produtor

O município de Alvorada do Sul vem se mobilizando junto a população na realização de ações e atividades que estimulem a geração de renda local.

São ações para que o pequeno produtor e empresário MEI possam sair da informalidade, ter conhecimento, capacitação e recursos para progredir como empreendedor.

Estão sendo realizadas parcerias entre a Prefeitura Municipal, Comitê gestor municipal, Sala do Empreendedor, Sebrae, Emater e Sindicatos para fomentar a agricultura familiar, trazendo a produtividade do campo para a cidade, como forma de aumentar a renda e lucratividade.

A reunião está marcada para dia 08/10/2019, às 15:00 no Anfiteatro do Centro Cultural de Alvorada do Sul.