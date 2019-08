Alvorada do Sul investe no Parque Industrial II

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul deu a largada para o início das atividades do Parque Industrial II. No começo do mês, as ações para o funcionamento foram iniciadas com a perfuração de um poço artesiano, feito pela equipe do Saae, que irá fornecer água para as indústrias que desejarem se instalar no local.

Os próximos passos será a construção das galerias pluviais (água de chuva), meio fio, instalação elétrica e pavimentação primária. Os lotes do Parque Industrial serão oferecidos através de concorrência pública e os lotes remanescentes estarão abertos para negociação direta. Em breve, os primeiros barracões já estarão sendo construídos.

O terreno, de cerca de 5 alqueires, onde será instalado o novo Parque Industrial de Alvorada do Sul foi adquirido pela Prefeitura Municipal pelo valor aproximado de 1 milhão de reais, com recursos próprios.