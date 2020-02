CMEI em Alvorada passa por reforma

O Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Augusto Alves, irá passar por uma revitalização, que irá beneficiar cerca de 90 alunos que estudam na instituição. O objetivo seria melhor atender os alunos e será feita com recursos próprios do Município de Alvorada do Sul, atendendo exigências do PNE – Plano Nacional de Educação, que diz respeito a readequação dos banheiros de utilização das crianças, tornando-os acessíveis, de acordo com sua faixa etária.

Na Escola Municipal Semente do Saber também está sendo revitalizada nos mesmos moldes da que está sendo feita no Augusto Alves. A readequação prevê ainda a troca do telhado e do forro do corredor, da ala direita, troca do portão, aplicação de slogan adesivo nas portas de entrada, reforma do banheiro com adaptação seguindo as exigências do PNE, além da reforma da cozinha, que ganhou pisos novos, fogão industrial, ventilador e vários utensílios domésticos, como talheres, pratos, garrafas térmicas, jarras e outros.

O prédio passará por uma pintura geral e pinturas divertidas, com imagens ilustrativas de animais, plantas e objetos. Essas pinturas estão sendo realizadas com ajuda da equipe pedagógica da escola, que se engajou no projeto para deixar o ambiente mais encantador.

O berçário do Centro Educacional ganhou 10 novos berços, brinquedos, livros e materiais pedagógicos para o avanço do ensino da instituição. O CMEI Augusto Alves e outras escolas municipais de Alvorada do Sul contam também com cardápios nutricionais, alimentos selecionados e de excelente qualidade.

Os retoques finais da revitalização estão sendo realizados e o projeto paisagístico está quase completo. Para que o projeto fosse realizado, houve uma união de esforços de funcionários e equipe para que tudo fique perfeito. Em Alvorada, a educação é uma das prioridades da administração.

A pedagoga Cássia desenhou e ilustrou a parede com belos temas infantis.

Funcionarias Carmem Damasceno e Maria, Diretora Maria Claudia Garcia, Vereadora Ana Lúcia Vertuan e Secretária de Educação Juliana Ripol.