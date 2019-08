CONCURSO FOTOGRÁFICO – VISITE ALVORADA DO SUL ABRE VOTAÇÃO ONLINE

Para votar é só curtir sua foto preferida

REGULAMENTO DO CONCURSO DE

FOTOGRAFIA – VISITE ALVORADA DO SUL!!!

O CONCURSO

Será realizado pela Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, totalmente em ambiente virtual, com votação a partir do dia 30/08/2019 e encerramento no dia 06/09/2019.

O Concurso Cultural tem como finalidade promover a integração entre usuários de internet que interagem em mídias sociais.

O vencedor(a) do concurso será divulgado pelas redes sociais (Facebook e Instagram) da Prefeitura Municipal, após o encerramento do concurso.

COMO PARTICIPAR

Para participar do Concurso o Internauta deverá enviar as fotografias entre os dias 19 a 29 de agosto de 2019, para a página da Prefeitura Municipal no Facebook através do endereço: https://www.facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br/

Fotografias enviadas após o dia 29/08/2019, não serão aceitas.

Cada participante poderá colaborar com um numero ilimitado de fotos.

As fotos poderão conter efeitos e filtros desde que não descaracterize a imagem.

O aviso de início e Termino do Concurso será feito por meio de publicação no Facebook e Instagram.

Ao enviar suas fotografias, os participantes autorizam a Prefeitura Municipal o direito de utilizá-las gratuitamente em sua página no Facebook e Instagram.

Os participantes deverão possuir todos os direitos autorais sobre as fotografias inscritas no presente concurso. Dessa forma, serão os únicos responsáveis por qualquer violação de direitos de terceiros, autorais ou de imagem.

Caso qualquer das fotografias mais votadas não esteja dentro das regras deste Concurso, automaticamente será selecionada a segunda fotografia colocada.

A Prefeitura Municipal terá o direito de excluir qualquer fotografia que seja imprópria ao concurso.

TEMA:

Patrimônio, Natureza e Pessoas

VOTAÇÃO:

Todas as Fotos serão postadas em um álbum em ordem aleatória na pagina da Oficial da Prefeitura: https://www.facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br/

A fotografia mais votada (com o maior número de curtidas na Pagina do Facebook da Prefeitura) ganhará o prêmio.

PRÊMIO

Uma Máquina Fotográfica Semi-Profissional – Patrocínio Estância Alvorada

DESCLASSIFICAÇÃO

Uso de Maquinas Profissionais e Drone

O participante será desclassificado deste Concurso em caso de fraude comprovada, participação através da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições deste regulamento.

Caso haja desclassificação, em qualquer momento do Concurso, a colocação que caberia ao participante desclassificado será transferida para o próximo colocado dentro das condições válidas de participação.

CONDIÇÕES GERAIS

Este concurso não é patrocinado, endossado ou administrado pelo Facebook ou associados.

Os participantes deverão garantir a legitimidade das fotografias enviadas. Caso seja identificada a utilização ilícita de fotografias, a Prefeitura reserva-se no direito de desclassificar o participante e encerrar a divulgação da foto, responsabilizando os remetentes, civil e criminalmente, por eventuais danos causados a terceiros.

A participação neste Concurso é voluntária e gratuita. Este Concurso não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte.

Para efeitos deste concurso, serão consideradas como válidas as participações que atenderem todas as condições e prazos deste Regulamento.

Dúvidas e questionamentos sobre o regulamento do concurso podem ser enviados por e-mail: prefeituraalvoradadosul@outlook.com

Fonte:https://www.facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br