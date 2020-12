Decoração natalina deixa a cidade ainda mais linda

Todos sabem que Alvorada do Sul é uma das cidades mais belas da região. Agora no Natal, a cidade se prepara para uma explosão de luzes e cores, espalhadas por toda a cidade, que está ainda mais linda.

Os postes da Avenida J. Alves de Lima e Avenida Bela Lago receberam arabescos luminosos, árvores luminosas na cor verde nas calçadas da Av. J. Alves de Lima, papais noéis e mamãe noel, distribuídos ao longo do canteiro central.

O Lago Gerson José Gambi conta com uma grandiosa árvore luminosa nas cores branca e verde, próximo ao cartão postal do pescador, que também contra ao seu lado direito com a representação do nascimento do Menino Jesus ao receber a visita dos reis magos, estes em contornos luminosos.

O portal de entrada da cidade, no sentido Bela Vista do Paraíso e Porecatu, contam com uma belíssima cascata luminosa, com estrelas, com a mensagem de boas-vindas a quem chega à cidade, de boas festas e feliz natal.

A rótula onde fica a imagem da Padroeira da cidade – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – também recebeu um lindo contorno luminoso.

Além disso, outra grande árvore luminosa toda colorida enfeita outro cartão postal do município – o famoso Galo da Rodoviária – símbolo da cidade. As palmeiras que ficam em frente à Prefeitura Municipal e a Câmara de vereadores também receberam luzes em seu contorno. Em frente à Igreja Matriz foram colocadas estrelas, anjos, contornos ao redor da gruta, nas árvores e também nos pilares do Hospital Municipal Emílio Alves.

A decoração natalina enaltece ainda mais a beleza da cidade que ganha mais vida, dando um ar de esperança, de que dias melhores virão.

Papai e mamãe noel enfeitam e dão boas vindas na Av. Central, carismáticos com os turistas e chacareiros que passarão as festas em Alvorada do Sul.

