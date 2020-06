Secretaria de Assistência Social entrega Cartão Comida Boa em Alvorada do Sul

Durante os meses de maio e junho foram entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Alvorada do Sul o Cartão Comida Boa, instituído por meio do Decreto 4570/2020, do Governo do Estado do Paraná, onde famílias em situação de vulnerabilidade social poderão comprar produtos alimentícios durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus.

Os beneficiários poderão utilizar o cartão durante três meses, nos mercados ou padarias que realizarem o credenciamento no aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Agricultura e do Abastecimento para este programa. O mesmo está sendo operacionalizado por meio de voucher com QR Code para evitar falsificações. O valor de cada vale é de R$ 50,00 e pode ser utilizado para compras de gêneros alimentícios ou itens de higiene.

O benefício é voltado para quem está inserido no Cadastro Único (Cadúnico) nacional, com listagem de contemplados encaminhado pelo próprio governo estadual. Também estão contemplados autônomos e microempreendedores individuais que tiveram a renda afetada pela pandemia, respeitando-se os critérios legais.

Houve uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa Civil e apoio da Polícia Militar, que realizaram uma palestra sobre os protocolos de atendimento, uso e distribuição de EPIs (uso obrigatório de máscaras, álcool gel, luvas e outros equipamentos), organização dos espaços e estratégias de distanciamento social para que assim, tomando todas as precauções possíveis, fosse garantida a segurança dos trabalhadores do SUAS e dos usuários deste serviço. Todas as informações foram divulgadas nas redes sociais e aplicativos de mensagens do CRAS e Prefeitura Municipal, para amplo conhecimento de todos, tomando assim os devidos cuidados ao se dirigirem ao local de retirada do Cartão.

Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Maiores informações sobre quem tem direito ao benefício, locais onde são distribuídos os cartões, assim como endereços dos estabelecimentos comerciais autorizados a receberem o cartão e realizarem as vendas de gêneros alimentícios, podem também ser consultados no endereço eletrônico www.cartaocomidaboa.pr.gov.br ou pelo telefone 0800 200 4150 (ligação gratuita).

