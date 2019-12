Sicredi União inaugura agência em Alvorada do Sul no dia 10 de dezembro

Localizada no Norte do Paraná e com cerca de 12 mil habitantes, Alvorada do Sul é a mais nova cidade da região Metropolitana de Londrina que passará a contar, a partir do dia 10 de dezembro, com uma agência da cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP. A inauguração está marcada para 19 horas, reunindo diretores, colaboradores e conselheiros da cooperativa e autoridades.

Com a economia fortemente sustentada no agronegócio e com a indústria do turismo em desenvolvimento, a cidade tem um comércio significativo e com grande movimento, segundo informa o gerente da agência de Alvorada, Junior Gustavo da Cunha. “Aos finais de semana o movimento, que já é grande durante a semana, dobra, movido pelo turismo. São cerca de cinco mil chácaras de lazer no município”, informa. A população, segundo ele, também é bastante acolhedora.

Hoje, a agência Sicredi mais próxima de Alvorada do Sul está em Bela Vista do Paraíso, distante cerca de 27 quilômetros e onde há mais de 350 associados que são residentes em Alvorada. Eles irão migrar para a nova agência, a qual, de acordo com estimativas de Cunha, será inaugurada com aproximadamente 450 associados.

O prefeito da cidade, Marcos Antonio Voltarelli, o Marcos Pinduca, disse que a cidade aguarda ansiosamente pela inauguração. “Estamos bastante felizes porque a cooperativa está acreditando na economia do nosso município e nós aprovamos o modelo de gestão da cooperativa”, disse. Ele destaca, entre os benefícios de ter a cooperativa na cidade, o envolvimento que ela tem com a comunidade, incentivando a economia local. “Estamos recebendo a Sicredi União de braços abertos. Acreditamos que ela chega para fomentar a economia local, gerar empregos e nos ajudar a desenvolver o município”, disse.

