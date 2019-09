7 de Setembro em Bela Vista do Paraíso

Em Bela Vista do Paraíso as comemorações de 07 de Setembro, por mais um ano, foi através do tradicional Passeio Ciclístico da Independência. O evento organizado pela ACEB – Associação Comercial de Bela Vista do Paraíso, com apoio da Prefeitura Municipal, contou com a presença de mais de 500 participantes entre crianças, jovens e adultos.

Confira abaixo em detalhes as premiações e participações super animadas.

Mais de 500 participantes do passeio.

Prêmios.

1ª Equipe mais numerosa – Colégio Sagrado Coração.

2ª Equipe mais numerosa – Família Menck.

3º Equipe mais numerosa – GRUPO DE JOVENS LEÃO DE JUDÁ.

Comissão organizadora do Passeio Ciclístico.

Ganhadores das bicicletas mais enfeitadas.

1º Lugar para a bicicleta mais enfeitada.

Classificados da modalidade Bicicleta Mais Antiga.

1º Lugar do ciclista mais novo – José Antonio com 3 meses de idade.

Leonardo V. da Silva, ganhador da bicicleta do SICOOB.

Antonio Josimar T. Silva, ganhador da bicicleta doada pela TNP – Associação de Transportes Norte Paranaense.

Nicoly Vilas Boas, ganhadora da bicicleta do Prefeito Municipal Edson Vieira Brene.

SILVIO MARTINS DE OLIVEIRA, ganhador da bicicleta do Supermercado Bela Vista

Maria José da Silva, ganhadora da bicicleta doara pela ACEB, acompanhada por vereadores.

Valdemir B. Clemente, ganhador da bicicleta doada pelo Rogério Auto Posto.

Marcio Andre Serafim, ganhador da bicicleta doada pela Farmácia Avenida e Móveis Pacheco.

Nicoly Cristini Cadan, ganhadora da bicicleta doada pelo Almeida Mercados.

Fotos: Marcos / Foto Pan, obtidas através do Facebook da ACEB.