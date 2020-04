Asfalto do Jardim Edgar Valente foi concluído em Bela Vista

O Jardim Edgar Bezerra Valente e algumas ruas do Residencial Brasil Senedese em Bela Vista do Paraíso teve as obras de recuperação da malha asfáltica terminadas. Em algumas ruas foi preciso retirar o asfalto antigo porque a base estava comprometida e, se fosse feito apenas o recape sobre a base deteriorada, em pouco tempo, o asfalto voltaria a apresentar problemas.

Foram recuperados trechos na Avenida Juscelino Kubitschek e Rua Jaime Woitas. Nas ruas transversais, estão sendo investidos cerca de R$ 400 mil reais, numa área asfaltada de cerca de 4,2 mil m2. Nas demais ruas os investimentos somam mais de R$ 550 mil e totalizou cerca de 5.800 m2. As obras haviam sido paralisadas por um período devido a epidemia do Coronavírus. Agora a empreiteira retomou as obras porque tem outros serviços em outras cidades para fazer e não pode deixar um serviço começado para trás.

O Prefeito Edson Vieira Brene não esconde a alegria em resolver mais um problema do asfalto da cidade. “Quando assumi, o asfalto da cidade estava em petição de miséria. Já recuperamos muito, mais ainda faltam alguns lugares que ainda não conseguimos. Praticamente a cidade inteira estava cheia de buracos, vocês se lembram. No Edgar Valente, tivemos que tirar o asfalto antigo porque a base não deu para aproveitar. As pessoas cobram e com razão. Foram anos e anos sem fazer manutenção. Deixaram os buracos aumentarem muito, acabaram com a cidade. Eu cobrei muito quando fui vereador, mas a gente era minoria. Os prefeitos não davam atenção aos nossos pedidos. Não fomos atendidos. Os nossos deputados estão ajudando e até já ganhei apelido em Curitiba. Quando eu chego nos gabinetes, os deputados falam: Olha aí vem o prefeito do asfalto. Só pede asfalto, brincam. Eu insisto mesmo. Todos os municípios pedem e Bela Vista pede asfalto, que é um dos nossos maiores problemas. Todo recurso que vier vai ser muito importante para a cidade”, disse.

Nesses dois bairros foram investidos até agora cerca de 1 milhão de reais. Desde o início da atual administração já foram gastos mais de 6,1 milhões de reais em operações tapa buracos, recape asfáltico, perfilhamento e recuperação da malha viária do município.

Foram recuperados os asfaltos do Conjunto Pedro Bachega e no Jardim Sol Nascente, no Distrito de Santa Margarida. O Jardim Primavera também suas ruas recuperadas. Outro bairro que teve as ruas recuperadas foi a Vila Santa Terezinha e a Rua Maria Bela Marques, no centro da cidade. Um dos maiores trabalhos de recuperação asfáltica foi o Jardim Europa, no Distrito de Santa Margarida, com cerca de 6.000 m2 de asfalto. Agora foi finalizada a Avenida Juscelino Kubitschek no Residencial Senedese, o Residencial Lagoa Dourada, o Conjunto Pedro Batista, Conjunto Rosa Luppi e o Jardim Edgar Valente.

