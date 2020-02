Asfalto está sendo refeito

A baixa qualidade do asfalto no Jardim Edgar Bezerra Valente e no Residencial Brasil Senedese, obrigaram a Prefeitura de Bela Vista a refazer o trabalho. Segundo informações, a qualidade do material aplicado era tão ruim que não dava reaproveitamento, sendo necessário remover a capa asfáltica até a terra e refazer todo o trabalho.

O trabalho está sendo feito na Avenida Juscelino Kubitschek e na Rua Jaime Woitas. Nas ruas transversais, estão sendo investidos R$ 413.617,55 contemplando uma área asfaltada de 4.135,49 m2. Na avenida e na Jaime Woitas, os investimentos somam R$ 557.947,21 e totalizam 5.769,31 m2.

O Prefeito Edson Vieira Brene comemorou mais esta obra. Segundo ele, “haviam ruas em Bela Vista que não dava para andar nem a pé, de tanto buraco que tinha. Não tem sido fácil, mas acho que já recuperamos uns 60 a 70% do asfalto de Bela Vista. Nesse bairro, tivemos que arrancar o asfalto antigo e fazer tudo de novo, porque não dava nem para aproveitar. Quero falar para as pessoas que nos cobram, que criticam, que deveriam ter feito isso lá atrás. São quase 20 anos sem manutenção e a bomba estourou nas nossas mãos. Ainda tem muito para ser feito e continuamos correndo atrás, indo quase toda semana para Curitiba para pedir recursos aos nossos deputados. A oposição deveria fazer o mesmo, pois moramos todos em Bela Vista. Qualquer recurso que vier será bem-vindo”, afirmou.

Os investimentos aplicados no bairro chegam a cerca de 1 milhão de reais. Até o momento, a Prefeitura de Bela Vista já investiu cerca de 6 milhões de reais em operações tapa-buracos, recape asfáltico, perfilhamento e recuperação da malha viária do município.