Associação Comercial de Bela Vista entrega prêmios

No último dia 10 de junho, a Aceb – Associação Comercial e Empresarial de Bela Vista do Paraíso, fez a entrega aos 10 ganhadores da Campanha do Dia das Mães 2020. Os prêmios foram 10 vales compras no valor de mil reais cada.

Respeitando todas as normas da saúde para evitar a contaminação por coronavírus, as fotos foram feitas individualmente e foram cedidas pelo Marcos, do Foto Pan.

Segundo o Presidente da Aceb, Luiz Valdemar Rampazo, “todos os anos fazemos uma grande festa para a entrega dos prêmios. Este ano, por causa da contaminação, estamos seguindo as orientações da saúde. Todos usaram máscaras, álcool em gel e tiramos as fotos individuais, para evitar o contágio. É uma pena. Mesmo com todas restrições, a promoção foi um sucesso e agrademos aos comerciantes que participaram da campanha do Dia das Mães”, encerrou.

Confira as fotos das entregas e o nome dos ganhadores.

1° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Aparecida Donizetti Dos Santos de Paula. Cupom Sorteado: Supermercado Bela Vista.

2° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Ananias de Oliveira de Melo. Cupom Sorteado: Sacolão e Mercearia Terassi.

3° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Sueli de Fátima Moura Forte. Cupom Sorteado: Supermercado Bela Vista.

4° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Tamiris da Costa. Cupom Sorteado: Puro Jeans.

5° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Roberto Carlos de Assis. Cupom Sorteado: Depósit São José.

6° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Márcia da Silva Santos. Cupom Sorteado: Cell Point Digital.

7° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Maria Madalena Crispim Martins. Cupom Sorteado: Movelar.

8° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Nair Soares Correia. Cupom Sorteado: Puro Jeans.

9° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Creuza Covre Fabrim. Cupom Sorteado: A Carinhosa Confec.

10° Prêmio: 1 Vale compras de 1 mil reais. Claudinei Martini Andrade. Cupom Sorteado: Mercado São João.