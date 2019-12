Bela Vista brilha no futebol de campo

As equipes menores de Bela Vista do Paraíso relembram os velhos tempos e voltaram a brilhar no esporte amador da região. Esta vez a garotada venceu a Copa Regional de Futebol Sub 15.

Depois de seis anos, a equipe de futebol de base de Bela Vista venceu Sertanópolis por 2 x 1 com gols de Guilherme e David. Bela Vista jogou com Edivaldo, Douglas, Anthony, Cauã, Nicholas, Luiz Fernando, Luiz Carlos Willian, David, Guilherme, Caique, Ryan, Thiago, Carlos, Fernando e Caique Nascimento.

A conquista somente foi possível graças ao apoio da Divisão de Esportes da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso que vem oferecendo oportunidades à garotada, dando condições, treinamento, com todo empenho do Secretário de Esportes, Delei e dos colaboradores Zé Carlos Valone, Lindo do Rosa Luppi e, claro, do apoio do Prefeito Edson Vieira Brene. Parabéns aos atletas, vocês merecem.