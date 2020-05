Bela Vista do Paraíso lança Concurso Fotográfico

A Divisão de Cultura da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso lançou um projeto de Concurso Fotográfico Amador, dirigido para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

O tema do concurso é “Isolamento & Cultura”, como forma de consolidação da interatividade no isolamento social pelo qual passam as famílias durante o período de quarentena devido a epidemia do Covid-19.

O objetivo é consolidar o papel da fotografia como um elo de união entre a arte e a cultura, integrando os alunos da Rede Municipal de Ensino, juntamente com suas famílias. O concurso é uma iniciativa inovadora no âmbito da gestão municipal ao conjugar educação, fotografia e arte, desenvolvendo uma tendência relativamente recente no uso das tecnologias tradicionais e inovações eletrônico-digitais à produção de imagens.

Ao premiar imagens expressivas, o concurso revelará talentos e apresentará uma amostragem das atividades familiares. Os alunos devem abordar seus espaços de vida em casa, mostrando, com novos olhares, valores e significados que resultam neste isolamento social em função da pandemia do Coronavírus.

As inscrições foram abertas no último dia 05 de maio e vão até o dia 20 de maio. Devem ser feitas por meio digital, através do WhattsApp (43) 99848-3059 (devido recomendações da OMS). Somente serão aceitas fotografias feita com aparelhos celulares. A fotografia deve conter os integrantes da família do aluno (residentes na mesma casa e que estejam em isolamento social juntos). Poderá contemplar o espaço físico da residência, interior, cômodos ou quintal a céu aberto. Ao ser enviada, a fotografia deverá conter a identificação do aluno. O resultado sai no dia 10 de junho e serão classificados três ganhadores. O primeiro lugar irá receber um tablet e o segundo e terceiro lugar um celular cada. Os prêmios serão doados por apoiadores. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do número especial do Concurso: (43) 99848-3059. O regulamento completo pode ser visto no site da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso: www.pmbvista.pr.gov.br

O Jornal da Cidade também irá divulgar o resultado do concurso. Portanto, uma ideia na cabeça e muito foco na foto. Que vença o mais criativo.