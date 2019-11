Foram divulgadas pelo SESC PR as imagens do projeto que será executado no município de Bela Vista do Paraíso.

A unidade será instalada no local do antigo teatro, cedido pela Prefeitura Municipal, em parceria com o SESC – Serviço Social do Comércio, e abrigará a realização de inúmeras atividades e serviços em diversas áreas.

A reforma será custeada pelo SESC e está em andamento no processo licitatório 101/19, agendado para acontecer no dia 28/11/2019.

Veja abaixo as imagens do projeto: