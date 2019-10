Em Bela Vista do Paraíso Festival Causo e Viola oferece oficinas gratuitas de viola e canto caipira

Durante as comemorações de aniversário da cidade, o Festival Causo e Viola fará, entre os dias 17 e 19 de outubro em Bela Vista do Paraíso, shows gratuitos com grandes nomes da música caipira, oficinas e apresentações com 20 grupos de moda caipira. Entre os shows, estarão presentes as Irmãs Barbosa, a dupla “Zé Mulato e Cassiano” e Paulo Freire.

As duas oficinas gratuitas acontecerão no dia 19 de outubro no Polo Frederico Osaku Leite. Os interessados em aprender, se introduzir ou se aprofundar no universo da música caipira devem confirmar inscrição com antecedência pelo site causoeviola.com.br, as vagas são limitadas.

O Maestro Edson Murari Lima falará sobre a vivência com a viola no período da manhã, às 9h. Serão abordados temas como a prática de viola caipira, a leitura de tablatura, o sistema ponteado, cifrado, ritmo de toada, ponteio música Pingo D’água e combinações de ponteio. Para essa oficina, indicada para um público a partir dos 8 anos, não é necessário um conhecimento prévio e cada participante deve levar seu próprio instrumento.

Na parte da tarde, às 14h, Juliana Satiko ensina técnicas para aprimorar o canto caipira. Serão trabalhados pontos como consciência Respiratória, noções do aparelho humano de fala e canto, técnicas de aquecimento vocal, extensão, agilidade e dicção.

Além dessas oficinas e dos shows realizados sempre no grande palco montado na Avenida Independência, no Centro de Bela Vista do Paraíso, Paulo Freire apresenta “Inezita Barroso e a viola” no dia 17, às 19h30, na Câmara Municipal. A apresentação é aberta ao público e gratuita.

O Festival Causo & Viola faz parte do “Ciclo de Festivais da Música Raiz Sertaneja do Norte do Paraná”. Conta com o apoio da COPEL, parceria com a Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso e foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná.

Serviço:

Oficinas gratuitas do Festival Causo e Viola

Quando: 19 de outubro de 2019

Quanto: Gratuito

Onde: Bela Vista do Paraíso

Inscrições e mais informações: https://www.causoeviola.com.br/

Redes sociais:

https://www.facebook.com/CausoViola-441232873379733/https://www.instagram.com/festivalcausoeviola/

PROGRAMAÇÃO COMPLETA: