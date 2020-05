Inaugurada Estação Rodoviária em Santa Margarida

No dia 14 de maio, foi entregue a nova Estação Rodoviária do Distrito de Santa Margarida, em Bela Vista do Paraíso. A obra leva o nome do pioneiro José Fraga Abelha, o popular Juquinha. O Terminal de Transporte Coletivo Urbano está localizado entre a praça e a sede dos Bombeiros. Possui cerca de 200 m2 e conta com sala de espera, plataforma de embarque coberta, duas salas para locação ou venda de passagens, banheiros e demais dependências.

Foram investidos cerca de R$ 347 mil, com recursos de uma emenda do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly, atendendo o pedido da Vereadora Lúcia Darcin. Segundo o Prefeito Edson Vieira Brene, “a inauguração foi simples devido a pandemia do coronavírus. A gente gostaria de ter feito uma grande festa, mas com esse problema não foi possível. Santa Margarida não tinha uma rodoviária digna e os passageiros tinham que esperar os ônibus muitas vezes na chuva ou no sol. Era uma antiga reivindicação da população que agora está sendo atendida. Aos poucos estamos solucionando os problemas e atendendo as demandas. Bela Vista ficou muitos anos sem um trabalho de base e isso teve consequências, que não são poucas. Gostaríamos de resolver tudo rapidamente, mas não depende da gente. Veja essa obra: Foram mais de três anos de luta, entre o projeto do Deputado Hauly, da licitação e da construção. A máquina pública é lenta e os recursos são poucos”, lamentou.

Quanto a homenagem, a escolha foi unânime. O popular Juquinha, como era conhecido, foi uma pessoa muito querida em Santa Margarida e Bela Vista. Pessoa de bons amigos, foi pioneiro na cidade e tinha um grande número de amigos. Os familiares do Sr. Juquinha agradeceram a homenagem e receberam uma placa de agradecimento pela ocasião, além de outras homenagens.

Novo terminal de Estação Rodoviária de Santa Margarida, em Bela Vista do Paraíso.

Durante a solenidade foram entregues uma placa de homenagem e flores ao familiares do pioneiro Sr. Juquinha.

O Prefeito Edson Vieira Brene, o presidente da Câmara de Vereadores Fernando Menck e demais autoridades participaram da inauguração.