Mais de 500 furtos no Cemitério de Bela Vista

Uma onda de furtos em jazigos ocorrida no Cemitério São João Batista em Bela Vista do Paraíso, obrigou a Prefeitura Municipal contratar um vigilante em caráter emergencial, para trabalhar durante a noite e evitar novas ocorrências.

Os furtos ocorreram entre os dias 12 a 19 de novembro. A administração municipal vai continuar acompanhando a situação para avaliar se a contratação do vigilante vai resolver o problema. Caso não seja suficiente, serão necessárias novas ações de prevenção. Até o momento, foram quatro ocorrências de furtos no cemitério. Eles aconteceram durante a noite. Os criminosos pulam os muros do cemitério, furtam placas, vasos e imagens de bronze que depois são derretidas e vendidas. Cerca de 200 jazigos foram furtados nesse período, totalizando mais de 500 objetos. A administração solicita que as firmas de ferro velho não comprem material suspeito e denunciem à polícia.

Provavelmente o material do roubo esteja sendo vendido em cidades próximas a Bela Vista do Paraíso, principalmente em Londrina. O valor arrecadado com o material estaria sendo usado na aquisição de drogas pelos criminosos. Foram registrados boletins de ocorrência de todos os furtos e a Polícia Civil está investigando. O cemitério de Bela Vista do Paraíso possui entre 10 e 12 mil túmulos. Nem todos foram furtados e muitos não possuem material metálico que chame a atenção dos meliantes.

Durante o dia eles vão até o cemitério e percorrem o local analisando qual seriam os túmulos a serem furtados. A noite voltam para levar o material visado.

