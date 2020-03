Projetos do Esporte em Bela Vista

A Divisão de Esportes de Bela Vista do Paraíso, com apoio da Prefeitura Municipal, tem vários projetos esportivos e culturais para o ano de 2020. Segundo o Chefe da Divisão de Esportes, Delei da Silva, “o projeto se chama Esporte para Todos e o nosso objetivo é: Levar esporte para todos os locais da cidade, para todas as modalidades e categorias, dentro de nossa realidade”, disse.

O projeto inclui Futsal feminino, para idade entre 09 a 16 anos, Futsal masculino, para idades entre 08 a 14 anos, Vôlei feminino, para jovens com idade entre 10 a 17 anos, Vôlei masculino, juvenil e adultos, Basquete masculino, juvenil e adultos, Futebol de campo masculino para idades entre 08 a 17 anos e a Escolinha de Ballet Municipal feminino, com a Profa. Jéssica Damasceno, para crianças entre 03 a 10 anos.

Segundo o Chefe da Divisão de Esportes, todos os espaços esportivos disponíveis no município serão ocupados. “O objetivo é a pratica saudável do esporte, tirando as crianças, jovens e adultos da ociosidade, pois praticar esporte é vida, é saudável. Esperamos atingir cerca de 450 pessoas com idades entre 03 até a fase adulta. Todos podem participar. Queremos oferecer para a população uma oportunidade para a prática esportiva, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, completou.