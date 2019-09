Começam obras de melhorias em novo trecho da PR-218

Começaram no início deste mês as melhorias em um novo trecho da PR-218, na região Noroeste do Estado. Desta vez os trabalhos estão nos 20 quilômetros entre o município de Amaporã e Graciosa, passando por Deputado José Afonso, distritos de Paranavaí, e beneficiam mais de nove mil habitantes. Os serviços são feitos por meio do lote 13 do programa Conservação de Pavimentos (COP) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). São remendos superficiais e profundos, visando resolver defeitos no pavimento, como buracos; a reperfilagem com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), que deixa a pista plana, sem deformações; e a implantação de drenos, utilizados para rebaixar o nível do lençol freático em locais específicos, garantindo a durabilidade do pavimento. A previsão é que os serviços se estendam até o final do ano. “A PR-218 é um corredor para transporte de carga dos municípios ao oeste de Paranavaí e também do Mato Grosso do Sul. A produção agrícola da região sai ganhando muito com essas melhorias na rodovia, o que beneficia toda a população local”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Além, é claro, de garantir mais segurança e conforto para todos os condutores que moram na região ou estão de passagem”, acrescenta. A rodovia já recebeu serviços de conservação entre Planaltina do Paraná e Santa Isabel do Ivaí, em uma extensão de 27,52 quilômetros. Os trabalhos desta etapa foram concluídos em agosto. “As rodovias contempladas no programa de Conservação de Pavimentos passam por uma análise cuidadosa e frequente, que define quais dos serviços disponíveis irão melhor atender cada trecho e a ordem em que serão atendidos”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti. No lote 13 do COP deverão ser contemplados ao todo 119,54 quilômetros da PR-218, entre o entroncamento com a PR-561, próximo a Paranavaí, até Santa Isabel do Ivaí, e de Loanda até Querência do Norte.

