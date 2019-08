Copel vai às ruas para Orientar sobre uso seguro da energia elétrica

Durante a próxima semana, voluntários da Copel em todo o Paraná estarão mobilizados para disseminar orientações para a prevenção de acidentes com choque elétrico, por ocasião da 13ª Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica. A abertura da nova edição será nesta segunda-feira (05), em locais públicos de Curitiba e região, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. As atividades seguem com visitas a canteiros de obras, cooperativas, lojas de materiais de construção e maquinários agrícolas, além das escolas, locais onde os profissionais da Copel irão conversar sobre os riscos da energia e medidas importantes a serem tomadas para evitar os acidentes mais comuns.