Escolas estaduais entregam kits de merenda na sexta-feira

As escolas estaduais do Paraná fazem nesta sexta-feira (17) mais uma distribuição de kits da merenda escolar. As entregas acontecem a cada 15 dias pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte desde o fim de março. Já foram entregues 19 milhões de quilos de alimentos.

Os kits de merenda são distribuídos às famílias dos 231 mil alunos beneficiários do programa Bolsa Família. Cada escola recebe uma quantia correspondente ao número de estudantes e o diretor tem a autonomia para escolher como será a entrega.

Nesse mesmo dia, as famílias também recebem material impresso para os alunos da rede que estão sem acesso à TV aberta e às ferramentas on-line para acompanhar as aulas a distância em função da pandemia.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA – Devido ao coronavírus, a Secretaria da Educação mantém os cuidados com as famílias que vão retirar os alimentos e com a equipe de servidores e voluntários que ajudam na ação. Todos são orientados a usar máscaras, manter o distanciamento social e fazer a higienização adequada das mãos e demais itens.

A secretaria produziu 8 mil máscaras de acrílico, modelo face shield, para o uso dos profissionais que participarão dessa ação no dia 17.

DECRETO DO GOVERNADOR – A entrega da merenda foi regulamentada pelo Decreto nº 4.316/2020 do Governo do Paraná. A decisão busca garantir que os estudantes tenham acesso facilitado aos alimentos durante o período de suspensão de aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19.

A diretora do Planejamento Escolar da secretaria, Adriana Kampa, explica que as entregas são para todas as 2.143 escolas do Estado, mas o kit entregue é diferente em cada uma. “Nós fazemos o repasse dos alimentos que seriam utilizados para a merenda escolar naquela instituição e o diretor e sua equipe montam os kits conforme as necessidades e quantidade de famílias. Por isso, existe diferença entre os kits entregues de uma escola para outra”, explica.

Alunos de Primeiro de Maio receberam kit de alimentação da merenda escolar. Todos os cuidados foram tomados.

Fonte: Agência de notícias do Estado do Paraná.