Espaço Social Sicoob & Cáritas forma alunos do curso de Cuidador de Idosos

No último dia 19, aconteceu a formatura dos alunos do curso de Cuidador de Idosos promovido pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina em parceria com o Sicoob Ouro Verde. O curso certificou oito alunos que participaram das aulas de 6 de maio a 10 de julho. No período, ele foram capacitados sobre: o envelhecimento, o idoso e sua saúde; o papel do cuidador; os cuidados demandados pela pessoa idosa; suas práticas; e políticas públicas voltadas a este público.

A formatura aconteceu no Espaço Social Sicoob & Cáritas e contou com a presença da responsável pelas ações de responsabilidade social na cooperativa, Emmy Lorena Bofinger.

Sobre o projeto – A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto aos excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural. A parceria com o Sicoob Ouro Verde se dá através da contribuição mensal da cooperativa no custeio do espaço social e de despesas dos cursos profissionalizantes e suporte aos empreendimentos de economia solidária oferecidos no local, que atende mensalmente 300 pessoas.