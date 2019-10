Estado define regras para proteger quem denuncia corrupção

Agronegócio do Paraná mantém ritmo de crescimento, segundo Censo Estado lidera a cadeia produtiva de aves e mantém uma das agriculturas mais diversificadas do País. Dados do levantamento feito em todo o País pelo IBGE foram apresentados nesta sexta-feira (25), no Palácio Iguaçu. Brasil tem 350 milhões de hectares usados na atividade agropecuária. Leia a materia completa

Rede integrada poderá incentivar bem-estar de animais de fazenda Assunto foi discutido em painel de palestras realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Truismo, em parceria com a Adapar. Leia a materia completa