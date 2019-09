Governo confirma R$ 12,5 milhões para municípios do Norte e do Vale do Ivaí

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou investimentos que somam R$ 12,5 milhões para 24 municípios do Vale do Ivaí, Norte e Norte Pioneiro do Paraná. O pacote de ações inclui pavimentação asfáltica de vias urbanas, construção de barracões industriais e usina de asfalto, reforma em escolas, além da compra de veículos e equipamentos. As ordens para licitações e homologações foram assinadas nesta quinta-feira (05), em evento na prefeitura de Apucarana.

“São investimentos em obras de mobilidade, aquisição de equipamentos e reforma em escolas. Há grande necessidade de melhorar a infraestrutura dos municípios e sozinhos eles não têm condições de fazer. Por isso Governo do Estado apoia e é parceiro das prefeituras”, afirmou o governador.

Ratinho Junior lembrou que Apucarana é uma das cidades contempladas no programa Voe Paraná, que busca fortalecer a aviação regional do Estado. “As principais empresas aéreas se somaram neste projeto e colocaram em sua rota cidades importantes do Paraná, que muitas vezes não conseguiam atrair investimentos de grandes empresas por não contar com uma linha aérea”, ressaltou.

Em Apucarana, os investimentos do Governo do Estado chegam a R$ 4,4 milhões. O dinheiro, explicou o prefeito Sebastião Martins Junior, será usado integralmente na pavimentação de vias urbanas. “Percebemos o planejamento do governo, que investe em obras estruturantes para os municípios”, disse. “Aqui em Apucarana, o governador dá a ordem de serviço de duas obras fundamentais, as das avenidas Cristiano Kussmaul e Nova Ucrânia, fazendo uma intersecção com o Contorno Sul, que está sendo duplicado. São dois grandes vetores de desenvolvimento da cidade”, explicou.

DESENVOLVIMENTO URBANO – Os recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas são divididos em transferências voluntárias, que são a fundo perdido, ou pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada junto com a Fomento Paraná e o Paranacidade, que pertence à Secretaria.

“É uma parceria importante do governo com os municípios, com recursos para aquisição de equipamentos para atender as áreas urbanas e rurais, construção de barracões industriais para a geração de renda, além de obras de pavimentação e reestruturação das cidades”, disse João Carlos Ortega, secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Cornélio Procópio terá R$ 1,155 milhão, o que inclui R$ 590 mil destinados à implantação de uma usina de asfalto, que permitirá ao município ampliar o serviço de recape, barateando os custos. O restante será investido na compra de uma pá carregadeira e uma retroescavadeira.

Também foram beneficiados os municípios de Alvorada do Sul, Barbosa Ferraz, Califórnia, Centenário do Sul, Cruzmaltina, Grandes Rios, Itambaracá, Ivaiporã, Jaboti, Jandaia do Sul, Jundiaí do Sul, Leópolis, Lidianópolis, Lupionópolis, Nova Fátima, Novo Itacolomi, Ribeirão Claro, Santo Antônio do Paraíso, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira e Sapopema.

Para o município de Leópolis, representado pelo prefeito Alessandro Ribeiro (Sandrinho), foi destinada uma emenda do Deputado Cobra Repórter de um caminhão caçamba, no valor de R$ 314 mil.

FUNDEPAR – Por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), o Governo do Estado confirmou o repasse de mais R$ 478 mil para melhoria de escolas em três municípios que, juntas, atendem 1.100 alunos. Serão reformados o Colégio João Paulo I, em Bom Sucesso; o Colégio Estadual Flórida do Ivaí, em Grandes Rios; e o Colégio Estadual Bento Mossurunga, em Ivaiporã.

O João Paulo I é o único colégio de Bom Sucesso, e será reformado pelo Estado. “São R$ 278 mil para ampliação e construção de anfiteatro, um espaço muito funcional para atividades culturais. O município não tinha um local assim e com esse recurso conseguimos trazer mais educação e cultura para a cidade”, afirmou o prefeito de Bom Sucesso, Raimundo de Almeida Junior.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários Beto Preto (Saúde) e Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo); o diretor-presidente da Paraná Desenvolvimento, Eduardo Bekin; o diretor-geral do Detran, César Kogut; a deputada federal Luísa Canziani; os deputados estaduais Tiago Amaral, Adriano José, Cobra Repórter, Arilson Chiorato, Alexandre Curi e Delegado Jacovós; o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) e prefeito de Faxinal, Wilson Álvaro (Galo); o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Luciano Molina; além de prefeitos e vereadores da região.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.